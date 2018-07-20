Мрачные, огромные вихри: зонд Juno показал атмосферу Юпитера

Юпитер (фото - пресс-служба NASA)

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На снимке видны завихрения и вытянутые структуры в Северном умеренном поясе Юпитера: подобные атмосферные образования проникают вглубь до 3000 км

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15 июля автоматическая межпланетная станция "Юнона" при 14-м сближении с Юпитером сделала фотографию верхних слоев атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы. Снимок был опубликован в журнале миссии на сайте NASA.

Во время съемки Juno пролетал на высоте около 6200 км над облаками выше 36-го градуса широты.

Цвета на фотографии немного "подтянуты", чтобы увеличить контрастность изображения.

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Атмосфера Юпитера преимущественно состоит из водорода и гелия, другие элементы присутствуют в небольших количествах в составе метана, аммиака, сероводорода и воды. В целом, ее состав подобен составу всей планеты.

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У атмосферы газового гиганта нет четкой нижней границы — она плавно переходит в океан из жидкого водорода.

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Верхние аммиачные облака, которые мы наблюдаем, организованы в многочисленные параллельные экватору полосы. Темные полосы называют поясами (это области нисходящих потоков), светлые — зонами (более теплые восходящие потоки). Формирование структуры из полос и струй точно неизвестно.