Мужчина выиграл в лотерею три раза в месяц почти $2 млн

Карло Массет (фото - скриншот видео)

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Шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50 к одному

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59-летний Карло Массет из Сиднея в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составил 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 млн американских долларов, - ред.). Об этом сообщает издание 9news.

После этого мужчина купил еще один билет и выиграл 48 тыс австралийских долларов.

Он сделал пожертвования в сумме 50 тыс австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.

"Я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу", - сказал он.

По его словам, за всю жизнь он пять раз выигрывал в лотерею крупные суммы.

Издание отмечает, что шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50 к одному.

7 июня 2018 года мужчина с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее "Мой миллион". Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 трлн.