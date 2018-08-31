На вокзале Амстердама мужчина с ножом напал на людей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полицейские применили огнестрельное оружие для нейтрализации злоумышленника

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На центральном вокзале Амстердама два человека получили ранения в результате нападения мужчины, который был вооружен ножом. Об этом сообщает AP.

Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему. Очевидцы говорят, что слышали не менее трех выстрелов.

Нападавшего и двоих пострадавших госпитализировали.

Во время происшествия многие люди с криками убегали со станции.

На время расследования полиция перекрыла автомобильный туннель возле вокзала, временно приостановлено железнодорожное сообщение.

Мотивы подозреваемого пока неизвестны.

17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".