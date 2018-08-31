На вокзале Амстердама мужчина с ножом напал на людей

На центральном вокзале Амстердама два человека получили ранения в результате нападения мужчины, который был вооружен ножом. Об этом сообщает AP.
Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему. Очевидцы говорят, что слышали не менее трех выстрелов.
Нападавшего и двоих пострадавших госпитализировали.
Во время происшествия многие люди с криками убегали со станции.
На время расследования полиция перекрыла автомобильный туннель возле вокзала, временно приостановлено железнодорожное сообщение.
Мотивы подозреваемого пока неизвестны.
17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".