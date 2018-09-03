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03.09.2018, 09:24

NASA назвали дату прекращения поиска марсохода Opportunity

NASA назвали дату прекращения поиска марсохода Opportunity - Фото
Фото: ExtremeTech

Ученые будут продолжать искать марсоход Opportunity, потерявшийся среди пыльной бури, еще до начала 2019 года

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Марсоход Opportunity будут активно искать еще 45 дней, решили в NASA. Об этом сообщает Science Alert

Его поиски продолжаются уже два месяца, но было решено продолжить попытки и только в январе, если не будет ответа, NASA признают, что марсоход утерян. 

Три раза в неделю на ровер отправляют сигнал, но ответа нет. 

Причиной исчезновения Opportunity вероятнее всего стала пыльная буря - солнечная батарея не смогла перезарядиться и вошла в спящий режим.

Ученые считают, что когда шторм утихнет, Opportunity должен проснуться и ему хватит энергии, чтобы передать сигнал. Для зарядки марсоходу нужно достаточно света. Но проблемы могут быть, если Opportunity не сможет обеспечить достаточную мощность, чтобы поддерживать работу.

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Теги: НАСА, Марс, марсоход, Opportunity
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