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07.08.2018, 10:36

Непривычно: КНДР отпустила южнокорейца вскоре после задержания

Непривычно: КНДР отпустила южнокорейца вскоре после задержания - Фото
Южная Корея (фото - KOCIS)

В министерстве объединения Республики Корея считают освобождение 34-летнего Со "положительным знаком"

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Северная Корея отпустила южнокорейского гражданина, которого задержали 22 июля после пересечения границы КНДР. Об этом со ссылкой на Минюст Южной Кореи пишет Reuters.

34-летний мужчина по фамилии Со был задержан вскоре после "незаконного" въезда в Северную Корею, пишет агентство. Других обстоятельств этого инцидента источник не сообщает.

Сейчас Со допрашивают, заче он пересек границу с Севером, а до того ездил в Китай.

Сеул настаивает на возвращении шести других южнокорейцев, которые, как полагают, годами удерживаются в Северной Корее.

Среди них - христианские миссионеры Ким Юнг-вук, арестованный в октябре 2013 года, а также Ким Кук-ки и Чой Чун-ки, которые удерживаются Севером с 2014 года. Остальные трое - северокорейские перебежчики, которые, по данным разведки Южной Кореи, в прошлом году "были захвачены" Севером - как и почему, неизвестно.

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В мае Пхеньян отпустил трех американцев в жесте доброй воли перед июньским саммитом между диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: кндр, южная корея, задержанный, возвращение, репатриация
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