Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 16:38

Новое отравление Новичком: Британия требует объяснений от РФ

Новое отравление Новичком: Британия требует объяснений от РФ - Фото
Дон Стерджесс и Чарльз Роули (коллаж из их страниц в Facebook)

Глава МВД прокомментировал случаи нового отравления Новичком двух человек в Уилтшире

Реклама
Реклама

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить факт отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом сообщает BBC.

По его словам, вещество, от которого пострадали британцы, было того же типа, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Настало время российскому государству выступить и четко объяснить, что произошло", - подчеркнул министр.

Он добавил, что 100 сотрудников по борьбе с терроризмом участвуют в расследовании нового случая отравления совместно полицией Уилтшира.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы наши люди либо умышленно, либо случайно становились целями. Наши улицы, парки и города становились местом для сброса яда", - подчеркнул Джавид.

Читайте также: Отравленный Новичком Эймсбери "пускал слюни и галлюцинировал"

Министр уточнил, что Великобритания проконсультируется с союзниками о возможном ответе России относительно последнего случая отравления в Уилтшире.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей. В Эймсбери перекрыты несколько улиц.

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Скрипаль, Новичок, отравление, дон стерджесс, чарльз роули
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Грабитель из Винницы сбежал из-под ареста в Киев и убил мужчину
Киев Грабитель из Винницы сбежал из-под ареста в Киев и убил мужчину
Будьте осторожны: появились новые схемы ограбления автомобилистов
Общество Будьте осторожны: появились новые схемы ограбления автомобилистов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 