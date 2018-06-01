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01.06.2018, 19:11

Новым премьер-министром Италии стал Джузеппе Конте

Новым премьер-министром Италии стал Джузеппе Конте - Фото
Джузеппе Конте и Серджо Маттарелла Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

После премьера присягу принесли 18 министров

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Юрист Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттареллы и своего правительства. Об этом сообщает ANSA.

После Конте присягу также принесли все 18 министров и президент Италии поздравил каждого из них. С момента завершения церемонии правительство получает всю полноту своих полномочий.

27 мая премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост менее недели назад, не смог сформировать правительство.

28 мая лидер Движения пяти звезд Луиджи ди Майо пригрозил президенту страны Серджо Маттарелле импичментом из-за отказа назначать Паоло Савону на пост министра экономики.

Из-за несогласия утвердить министра Конте отказался от поста премьера.

В четверг, 31 мая, после неудачи сформировать технократическое правительство во главе с экс-чиновником МВФ Коттарелли, лидеры итальянских популистских партий Движение 5 звезд и Лига снова договорились о формировании правительства.

На должность министра финансов предложили компромиссную фигуру - профессора экономики Джованни Триа, который поддерживает членство страны в еврозоне.

Савона займет должность министра европейских дел. А бывший министр дел ЕС Энцо Моаверо Миланези станет главой МИД.

Лидер Лиги Маттео Сальвини и лидер Движения 5 звезд Луиджи Ди Майо займут должности вице-премьеров. Сальвини также будет министром внутренних дел, а Ди Майо - министром промышленности.

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Теги: Серджо Маттарелла, Джузеппе Конте
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