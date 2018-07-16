Открылся крупнейший авиасалон Фарнборо, куда не пустили Россию

В Великобритании 16 июля стартовал международный авиационно-космический салон Фарнборо-2018, на котором России запретили выставлять технику военного назначения.
Организаторы авиасалона "Society of British Aerospace Companies" еще в ноябре 2017 озвучили свой запрет Кремлю.
Позже российская сторона приняла решение вообще не участвовать. Так, продукция российского производства не попала даже в экспозицию гражданской техники.
Организатором экспозиции военной техники из РФ в Лондоне должен был выступить Рособоронэкспорт.
Авиасалон Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что в 2014 году британское правительство не пригласило членов российской делегации на авиасалон Фарнборо из-за событий в Украине.