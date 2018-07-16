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16.07.2018, 15:30

Открылся крупнейший авиасалон Фарнборо, куда не пустили Россию

Открылся крупнейший авиасалон Фарнборо, куда не пустили Россию - Фото
Фото: www.wearefinn.com

РФ запретили выставлять военную технику на авиасалоне Фарнборо в Британии

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В Великобритании 16 июля стартовал международный авиационно-космический салон Фарнборо-2018, на котором России запретили выставлять технику военного назначения.

Организаторы авиасалона "Society of British Aerospace Companies" еще в ноябре 2017 озвучили свой запрет Кремлю.

Позже российская сторона приняла решение вообще не участвовать. Так, продукция российского производства не попала даже в экспозицию гражданской техники.

Организатором экспозиции военной техники из РФ в Лондоне должен был выступить Рособоронэкспорт.

Авиасалон Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2014 году британское правительство не пригласило членов российской делегации на авиасалон Фарнборо из-за событий в Украине. 

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Теги: авиасалон Фарнборо, британия, выставка, Рособоронэкспорт, военная техника, фарнборо, авиасалон, техника военного назначения
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