Отравление Скрипалей: появились новые детали

Фото: gettyimages.com

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СМИ сообщает, что в отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ и его дочери участвовало две группы

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В отравлении бывшего двойного агента из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на следователей.

По данным издания, первая группа привезла нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а вторая осуществила преступление. Согласно этой версии, Новичок могли привезти в страну под видом парфюмерии.

По словам следователей, флакон, который ранее обнаружили местные жители, не мог использоваться в качестве контейнера. Другая емкость может находиться на территории Великобритании и представлять угрозу.

"Бутылку, в которую они положили яд, можно было купить только в России. Предположение, что яд прибыл не из России, смехотворно", - подчеркнул источник.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на "источник в британской разведке" сообщила, что ключевую роль в отравлении сыграла женщина-разведчик из РФ во главе группы из шести человек.

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4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".