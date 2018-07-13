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13.07.2018, 20:44

Отравление в Эймсбери: в доме жертвы нашли бутылку с Новичком

Отравление в Эймсбери: в доме жертвы нашли бутылку с Новичком - Фото
Фото: news.sky.com

Как бутылка попала к Чарльзу Роули, пока неизвестно

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Британская полиция обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, который ранее пострадал от отравления Новичком, бутылку с этим нервно-паралитическим веществом, сообщает ВВС.

Содержание Новичка в бутылке подтвердил анализ лаборатории Портон-дауна.

Как бутылка попала к Роули, пока неизвестно.

"Это, безусловно, важное и положительное изменение. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени", - сказал

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу назвал это событие "важным и позитивным". Однако полиция не может гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому еще некоторое время будет продолжать оцепление.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 10 июля Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя, но продолжает проходить лечение.

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Теги: Новичок, отравление, бутылка, эймсбери, чарльз роули
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