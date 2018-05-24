Ответные меры: США высылают двух венесуэльских дипломатов

Фото: Getty Images

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Вчера Венесуэла обвинила в заговоре и выслала из страны двух американских дипломатов

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Соединенные Штаты высылают из страны двух венесуэльских дипломатов. Об этом сообщает Государственный департамент США.

В течение 48 часов территорию США должны покинуть поверенный в делах Венесуэлы и заместитель генконсула в Хьюстоне.

Это ответ на действия Венесуэлы, которая 23 мая также объявила персонами нон-грата двух американских дипломатов и обвинила их в участии в заговоре.

Так власти страны отреагировали на дополнительные санкции, которые наложили на правительство Венесуэлы США с целью ограничить финансирование людей из окружения Мадуро.