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24.05.2018, 06:15

Ответные меры: США высылают двух венесуэльских дипломатов

Ответные меры: США высылают двух венесуэльских дипломатов - Фото
Фото: Getty Images

Вчера Венесуэла обвинила в заговоре и выслала из страны двух американских дипломатов

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Соединенные Штаты высылают из страны двух венесуэльских дипломатов. Об этом сообщает Государственный департамент США. 

В течение 48 часов территорию США должны покинуть поверенный в делах Венесуэлы и заместитель генконсула в Хьюстоне.

Это ответ на действия Венесуэлы, которая 23 мая также объявила персонами нон-грата двух американских дипломатов и обвинила их в участии в заговоре.

Так власти страны отреагировали на дополнительные санкции, которые наложили на правительство Венесуэлы США с целью ограничить финансирование людей из окружения Мадуро. 

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Теги: Государственный департамент США, венесуэла, дипломаты
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