Ответные меры: США высылают двух венесуэльских дипломатов

Соединенные Штаты высылают из страны двух венесуэльских дипломатов. Об этом сообщает Государственный департамент США.
В течение 48 часов территорию США должны покинуть поверенный в делах Венесуэлы и заместитель генконсула в Хьюстоне.
Это ответ на действия Венесуэлы, которая 23 мая также объявила персонами нон-грата двух американских дипломатов и обвинила их в участии в заговоре.
Так власти страны отреагировали на дополнительные санкции, которые наложили на правительство Венесуэлы США с целью ограничить финансирование людей из окружения Мадуро.