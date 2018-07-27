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27.07.2018, 21:49

Пентагон составляет список запрещенного программного обеспечения

Пентагон составляет список запрещенного программного обеспечения - Фото
Пентагон

Это нужно, чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае

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Министерство обороны США разрабатывает список запрещенного к покупке программного обеспечения, чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, передает Reuters.

Пентагон уже полгода работает над черным списком поставщиков ПО. Цель создания списка - помочь сотрудникам ведомства, отвечающим за закупку, и партнерам в отрасли избежать покупки сомнительных кодов для Минобороны США и поставщиков.

По словам Лорд, с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний.

Пентагон проводит работу по выявлению компаний, которые не придерживаются стандартов в сфере обороны. После выявления эти компании помещаются в список, который будет показан сотрудникам Минобороны США, ответственным за закупки.

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Теги: пентагон, черный список, программное обеспечение
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