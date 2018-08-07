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07.08.2018, 07:15

Пентагон запретил солдатам в миссиях "светиться" с геолокацией

Пентагон запретил солдатам в миссиях "светиться" с геолокацией - Фото
Фото: пресс-служба Пентагона

Минобороны США издало указ, которым запрещается включать GPS-трекинг в приложениях и устройствах там, где проводятся военные операции

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Оборонное ведомство США запретило служащим и военным в местах проведения операций использовать геолокацию в приложениях на мобильных устройствах. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 6 августа, на сайте Пентагона.

"...Эти геолокационные возможности могут раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность и численность военных, и потенциально повысить непреднамеренные риски для безопасности объединенных сил и миссий", - пишут в ведомстве у Джеймса Мэттиса.

Потенциально опасными в Пентагоне считают, в частности, смартфоны, планшеты, смарт-карты и фитнес-трекеры.

В начале 2018 года данные о базах США в Сирии и Ираке попали в сеть из-за фитнес-приложения Strava. В 2013 году Пентагон закупил 2,5 тысячи трекеров Fitbit против ожирения у военных

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Теги: армия США, запрет, геолокация, gps, трекер
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