По секретному указу в РФ уничтожают архивы о репрессированных

Фото: пресс-служба музея истории ГУЛАГа

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На территории страны-оккупанта России по меньшей мере с начала 2014 года тайно ликвидируются личные дела заключенных из советских лагерей ГУЛАГа

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В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные документы со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом со ссылкой на письменное заявление директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова пишет прокремлевский ресурс Коммерсант.

Чиновник "просит разобраться в ситуации" вышестоящее руководство.

По его словам, уничтожение карточек означает полную потерю информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа: если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение, а если освобождался, дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка с ФИО, годом и местом рождения, записями о передвижениях между лагерями, а также дата освобождения.

Ликвидацию документов обнаружил один из сотрудников музея. В магаданском УМВД ему сообщили, что уничтожение одной из запрашиваемых им архивных карточек было произведено по приказу под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, подписанному МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, СВР, Генпрокуратурой и рядом других ведомств РФ.

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Такая практика, пишет директор музея, имеет "катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий". По подсчетам правозащитников, число репрессированных может достигать 12 млн человек.