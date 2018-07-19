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19.07.2018, 10:22

Предложение Путина разделило во мнениях Госдеп США и Белый дом

Предложение Путина разделило во мнениях Госдеп США и Белый дом - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

РФ предложила доступ к 12 россиянам, обвиняемым во влиянии на выборы 2016 года, в обмен на допросы по делу инициатора Акта Магнитского

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Государственный департамент США и администрация президента Дональда Трампа выразили противоположные мнения по поводу предложения президента России Владимира Путина предоставить доступ к 12 офицерам ГРУ РФ, обвиняемым во вмешательстве в выборы 2016 года, в обмен на допрос нескольких американцев российскими прокурорами, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера.

Белый дом заявил, что рассматривает предложение Путина, а Государственный департамент и ФБР отвергают этот запрос России.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт во время брифинга отметила, что "заявления со стороны российского правительства являются абсолютно абсурдными".

По ее словам, американский суд уже отклонил обвинения РФ против Браудера, и российские власти знают позицию США по этому вопросу.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. 

Уильям Браудер известен как инициатор кампании, призывающей страны мира ввести санкции против чиновников государства-агрессора, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в российской тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в РФ в целом.

17 октября 2017 года РФ в обход штаб-квартиры Интерпола включила Браудера в список разыскиваемых международных преступников. Однако генеральный секретариат организации, пересмотрев запрос Москвы, признал его не соответствующим нормам.

В России Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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Теги: Госдепартамент США, вмешательство в выборы, США, дональд трамп, госдеп, белый дом, фбр
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