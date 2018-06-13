Премьер Грузии подал в отставку

Георгий Квирикашвили Фото: скриншот с видео

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Отставка Георгия Квирикашвили означает, что в отставку автоматически отправляется весь состав правительства

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку после массовых акций протеста. Об этом он заявил на специальном брифинге сегодня, сообщает Грузия Online.

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него" - заявил Квирикашвили.

Отставка Квирикашвили означает, что в отставку автоматически отправляется весь состав правительства. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.

31 мая к зданию Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси вышли около 20 тысяч человек, которые потребовали непредвзятого расследования убийства 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре грузинской столицы во время драки 1 декабря 2017 года. Они считают, что прокуратура покрывает одного из участников инцидента - сына экс-работника ведомства. Суд приговорил к тюремному сроку одного обвиняемого, убийцу другого подростка не нашли.

Ранее из-за протестов покинул свой пост главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.