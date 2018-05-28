Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 00:47

Премьер Италии сдал мандат через пять дней пребывания на посту

Премьер Италии сдал мандат через пять дней пребывания на посту - Фото
Джузеппе Конте (скриншот видео)

Технический премьер не смог сформировать правительство и сдал мандат

Реклама
Реклама

Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост премьер-министра Италии, не смог сформировать правительство и вернул мандат спустя пять дней после вступления в должность. Об этом сообщает Радио Свобода.

Конте выдвинули на должность две партии - "Пять звезд" и "Лига". На парламентских выборах в марте ни одна из них не набрала абсолютного большинства, поэтому Конте стал техническим премьером.

Читайте также: Новое правительство Италии создает риски для еврозоны - Франция

Две правые итальянские политические партии "Лига" и "Пять звезд" в тексте коалиционного договора декларировали намерение, в том числе, добиться отмены санкций против России и выйти из еврозоны.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: премьер-министр, италия, сдал мандат, сформировать правительство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Новое правительство Италии создает риски для еврозоны - Франция
Экономика Новое правительство Италии создает риски для еврозоны - Франция
В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Мир В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 