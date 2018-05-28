Премьер Италии сдал мандат через пять дней пребывания на посту

Джузеппе Конте (скриншот видео)

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Технический премьер не смог сформировать правительство и сдал мандат

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Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост премьер-министра Италии, не смог сформировать правительство и вернул мандат спустя пять дней после вступления в должность. Об этом сообщает Радио Свобода.

Конте выдвинули на должность две партии - "Пять звезд" и "Лига". На парламентских выборах в марте ни одна из них не набрала абсолютного большинства, поэтому Конте стал техническим премьером.

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Две правые итальянские политические партии "Лига" и "Пять звезд" в тексте коалиционного договора декларировали намерение, в том числе, добиться отмены санкций против России и выйти из еврозоны.