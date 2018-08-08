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08.08.2018, 11:10

Британский пропагандист РФ ворвался в посольство Грузии: видео

Британский пропагандист РФ ворвался в посольство Грузии: видео - Фото
Ликвидированный позднее боевик "Моторола" и Филлипс (фото - сайт боевиков)

Блогер и сотрудник пропагандистских российских СМИ Грэм Филлипс ворвался в посольство с криками о "фашистах и натовских зомби"

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В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлевского блогера Грэма Филлипса. Об этом сообщает 1tv.

Он ворвался на выставку грузинского художника Гии Бугадзе к десятой годовщине войны в Грузии и начал выкрикивать антигрузинские лозунги.

По словам журналистки Тамары Карелидзе, Филлипс кричал, что Грузия была агрессором в этой войне, а собравшиеся - "фашисты и зомби пропаганды НАТО". 

Блогера и троих его соратников, которые снимали все на видео, задержала полиция. 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики непризнанных Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Глава комитета министров Совета Европы Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован".  

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Теги: провокация, Грэм Филлипс, посольство Грузии в Лондоне, пропагандист
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