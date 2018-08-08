РФ и Китай создают оружие, способное уничтожить США - Stratcom

Джон Хайтен (фото - flickr/usstratcom) Фото: flickr/usstratcom

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Главком ядерными силами США генерал Джон Хайтен считает, что Москва и Пекин не могут называться друзьями, так как работают над гиперзвуковым оружием

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Россия и Китай не могут называться "друзьями" США, поскольку Москва и Пекин активно создают гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты. Об этом заявил глава Стратегического командования (US StratcomM) ВС США генерал Джон Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, передает русская служба Голоса Америки.

"Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования", – сказал он.

Он добавил, что Пентагон реализует около 10 программ, связанных с защитой от нового вида оружия.

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"Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся", – отметил отвечающий за американский ядерный арсенал.

Гиперзвуковой считается скорость, превышающая 5000 км/ч.

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28 марта Хайтен заявил, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают новое высокоскоростное гиперзвуковое оружие, против которого США не имеют защиты.