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Боты:
27.05.2018, 23:42

РФ вмешивалась в выборы и референдумы стран НАТО - доклад

РФ вмешивалась в выборы и референдумы стран НАТО - доклад - Фото
Флаг НАТО

В докладе комитета НАТО говорится о минимум пяти голосованиях в странах альянса, на которые пыталась повлиять Россия

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Россия вмешивалась в выборы и референдумы стран НАТО. Об этом говорится в докладе комитета по вопросам науки и технологий Парламентской ассамблеи, передает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

Вмешательство анализируется на примерах президентских выборов в США в 2016, референдуме и выборах в Великобритании, президентских выборах во Франции, парламентских выборах в Германии и конституционном кризисе в Испании. Отмечается, что используется типичная схема - вмешательство в сети партий и правительственных структур, взломы почты, кража личных данных, вбросы информации и тиражирование через ботов, а также создание атмосферы хаоса и скандалов. 

В докладе говорится, что Россия хочет вмешательствами обострить социальную напряженность, подорвать доверие граждан к демократическим институтам, продвигать доступных для своего влияния политиков и создать атмосферу хаоса в западных странах. 

В качестве противодействия РФ в НАТО предлагают сделать предвыборные тестирования, сертифицировать системы голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагают усилить ответственность СМИ. 

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Теги: вмешательство в выборы, Россия
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