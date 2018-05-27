РФ вмешивалась в выборы и референдумы стран НАТО - доклад

Флаг НАТО

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В докладе комитета НАТО говорится о минимум пяти голосованиях в странах альянса, на которые пыталась повлиять Россия

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Россия вмешивалась в выборы и референдумы стран НАТО. Об этом говорится в докладе комитета по вопросам науки и технологий Парламентской ассамблеи, передает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

Вмешательство анализируется на примерах президентских выборов в США в 2016, референдуме и выборах в Великобритании, президентских выборах во Франции, парламентских выборах в Германии и конституционном кризисе в Испании. Отмечается, что используется типичная схема - вмешательство в сети партий и правительственных структур, взломы почты, кража личных данных, вбросы информации и тиражирование через ботов, а также создание атмосферы хаоса и скандалов.

В докладе говорится, что Россия хочет вмешательствами обострить социальную напряженность, подорвать доверие граждан к демократическим институтам, продвигать доступных для своего влияния политиков и создать атмосферу хаоса в западных странах.

В качестве противодействия РФ в НАТО предлагают сделать предвыборные тестирования, сертифицировать системы голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагают усилить ответственность СМИ.