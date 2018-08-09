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09.08.2018, 06:22

"Россия не останется безнаказанной": Британия - о санкциях США

"Россия не останется безнаказанной": Британия - о санкциях США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Лондон приветствует решение Вашингтона наказать Россию санкциями за отравление людей в Англии боевым агентом Новичок

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Путинская Россия получила четкий сигнал, что агрессивное поведение за пределами этой страны будет наказано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Великобритании по случаю введения Вашингтоном новых санкций против России за инциденты с применением нервно-паралитического вещества Новичок в Англии.

"Мощная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери (и Эймсбери, - ред.) направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное и безрассудное поведение не останется безнаказанным", - заявили в Форин-офисе.

8 августа 2018 года Госдепартамент США сообщил, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии. СМИ узнали из неофициальных источников, что они могут повлиять на ввоз в Россию связанных с нацбезопасностью товаров: электроники двойного назначения и их компонентов, в частности, для авиации.

Российский рубль уже отреагировал на такой анонс и упал: курс доллара вчера вечером достиг 65,69 руб, а курс евро - 76,26 руб.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, отравление, санкции, реакция, эймсбери
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