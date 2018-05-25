Россия тайно испытала ПВО на рекордной дальности перехвата - CNBC

С-500 (иллюстрация - пресс-служба Минобороны РФ)

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Принятие систем С-500 Прометей на вооружение в армию государства-агрессора России запланировано на 2020 год

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В армии России тайно провели испытание зенитно-ракетного комплекса С-500 Прометей - аналога американской системы ПВО THAAD - дальним перехватом воздушной цели класса "земля-воздух". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США.

Ракета С-500 поразила цель на расстоянии 481 км, что, по оценкам Пентагона, на 80 км превышает дальность любых известных испытаний этого типа ПВО. Официально об испытаниях не сообщали.

Вероятно, комплекс испытывали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, а не на Капустином Яре.

Военные страны-оккупанта утверждают, что С-500 может перехватывать не только гиперзвуковые крылатых ракеты, баллистические ракеты, беспилотники и самолеты (в том числе стелс - F-22 и F-35), но и объекты в околоземном пространстве - от 100 до 200 км над поверхностью планеты.

Инфографика о С-500 с неподтвержденными официально характеристиками доступна здесь.

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1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию российский лидер Путин продемонстрировал несколько видео о новом вооружении ВС РФ, в том числе ядерном. Одна из ракет на иллюстративном видео летела предположительно в сторону США. Вашингтон назвал такие ролики безответственными. CNBC сообщила в мае, что такая ракета "плохо летает".