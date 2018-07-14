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14.07.2018, 17:12

Самолет Ryanair совершил аварийную посадку, 33 пострадавших

Самолет Ryanair совершил аварийную посадку, 33 пострадавших - Фото
Ryanair Фото: iStock/Global Images Ukraine

В салоне самолета внезапно понизилось давление

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В пятницу, 13 июля, 33 пассажира рейса Ryanair, который аварийно приземлился в немецком Франкфурте, были госпитализированы из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Reuters.

Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар. Внезапно в салоне самолета понизилось давление и судно совершило аварийную посадку во Франкфурте.

На борту самолета находилось 189 пассажиров, 33 из них обратились к врачу, у некоторых началось кровотечение из ушей.

13 июля сообщалось, что самолет авиакомпании Air China пошел на аварийное снижение. Пилот пытался скрыть факт своего курения и вместо отключения вентиляционной системы, случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете. После отключения кондиционера с потолка выпали кислородные маски, а экипаж резко понизил высоту полета (на 6200 метров).

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Теги: ryanair, аварийная посадка, Франкфурт-на-Майне
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