Сестра Сенцова призвала бойкотировать ряд украинских СМИ

Наталья Каплан (фото - 24tv)

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Сестра политзаключенного Наталья Каплан считает, что ряд СМИ играют в информационной войне на стороне врага

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Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать ряд украинских СМИ: телеканалы 112, Интер и NewsOne и интернет-ресурс strana.ua. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Никаких комментариев, особенно касательно Олега Сенцова", - призвала она.

В комментарии Громадському она объяснила, что считает, что эти СМИ участвуют "в информационной войне на стороне врага".

По словам Каплан, ее вывели в эфир телеканала 112 вместе с депутатом Евгением Мураевым и не предупредили об этом.

В июне этого года Мураев оказался в эпицентре скандала, назвав Сенцова "террористом", как его окрестили российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле.

"К Интеру были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018 в России - ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - пояснила Каплан.

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12 июля 2018 года сообщалось, что мать Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле еще не получили обращение.