Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе

Инес Соррегьете Фото: lanacion.com.ar

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Инес Соррегьете якобы страдала от депрессии

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Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы 33-летнюю Инес Соррегьете нашли мертвой в ее доме в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ВВС.

Агентство, ссылаясь на заявление представителя голландского правительства, предполагает, что, скорее всего, Соррегьете покончила с собой. Она якобы страдала от депрессии.

Отмечается, что королева Максима "шокирована и расстроена" из-за смерти своей сестры. Она отменила все ближайшие официальные события.

47-летняя королева Максима также имеет двух братьев, Мартина и Хуана, и трех сводных братьев и сестер.

Инес Соррегьете работала в Буэнос-Айресе госслужащим.

5 июня 2018 года на арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. По предварительной версии, он совершил самоубийство.