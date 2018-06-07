Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе

Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы 33-летнюю Инес Соррегьете нашли мертвой в ее доме в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ВВС.
Агентство, ссылаясь на заявление представителя голландского правительства, предполагает, что, скорее всего, Соррегьете покончила с собой. Она якобы страдала от депрессии.
Отмечается, что королева Максима "шокирована и расстроена" из-за смерти своей сестры. Она отменила все ближайшие официальные события.
47-летняя королева Максима также имеет двух братьев, Мартина и Хуана, и трех сводных братьев и сестер.
Инес Соррегьете работала в Буэнос-Айресе госслужащим.
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