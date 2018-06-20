Северная Корея отдаст США останки американских военных - CNN

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото - Getty Images)

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Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня

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США рассчитывают получить от КНДР останки около 200 американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, "администрация готова к приему останков уже на текущей неделе, если Северная Корея будет действовать быстро".

Точное время и место передачи пока неизвестны.

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

В целом около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Ким принял приглашение Трампа посетить США, а хозяин Белого дома согласился приехать в Пхеньян. LIGA.net собрала реакцию соцсетей на эту историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".