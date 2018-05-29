Шторм Альберто: стало известно о первых жертвах в США

Эпицентр стихии (фото - Национальный центр по наблюдению за ураганами)

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Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

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В результате тропического шторма Альберто, который достиг побережья США, погибли два жителя штата Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.

Согласно сообщению, из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров.

Ранее появилась информация, что субтропический шторм Альберто обрушился на штат Флорида.

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

27 мая в трех штатах США объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто.