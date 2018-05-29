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29.05.2018, 06:21

Шторм Альберто: стало известно о первых жертвах в США

Шторм Альберто: стало известно о первых жертвах в США - Фото
Эпицентр стихии (фото - Национальный центр по наблюдению за ураганами)

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

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В результате тропического шторма Альберто, который достиг побережья США, погибли два жителя штата Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.

Согласно сообщению, из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров. 

Ранее появилась информация, что субтропический шторм Альберто обрушился на штат Флорида.

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

 

27 мая в трех штатах США объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто.

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Теги: ураган, шторм, Альберто, ураган альберто, шторм альберто
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