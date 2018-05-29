Шторм Альберто: стало известно о первых жертвах в США

В результате тропического шторма Альберто, который достиг побережья США, погибли два жителя штата Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.
Согласно сообщению, из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров.
Ранее появилась информация, что субтропический шторм Альберто обрушился на штат Флорида.
Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.
#Alberto spinning just off the NW Florida coast. #alwx pic.twitter.com/VMHijw5mU7— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) 28 травня 2018 р.
27 мая в трех штатах США объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто.