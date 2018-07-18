Швеция попросила у ЕС помощи в тушении пожаров

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Аномальная жара спровоцировала возгорание лесов и проблемы с движением поездов

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Власти Швеции обратились к членам Европейского Союза за помощью в борьбе с множественными пожарами, вспыхнувшими на территории страны. На данный момент в Швеции зафиксировано более 60 пожаров, сообщает The Guardian.

Спасатели уже эвакуировали четыре общины, а население страны получило четкие инструкции поведения в условиях повышенной пожарной опасности. Людям рекомендуют оставаться в помещениях и не открывать окна или вентиляционные отверстия из-за сильной задымленности.

В западной части страны временно приостановили тушение пожаров, так как очаги возгорания находятся слишком близко к тренировочному полигону. Пожарные опасаются взрыва боеприпасов из-за высокой температуры. Аномальная жара и множественные пожары спровоцировали и сбои в работе поездов.

В ответ на просьбу о помощи Норвегия направила шесть вертолетов для борьбы с пожарами. Италия также отправила два Canadair CL-415s, которые могут сбрасывать до 6 тысяч литров воды.

Жаркая погода в Швеции началась в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали температурные рекорды до +30 градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей не было, а в июле жара снова вернулась.