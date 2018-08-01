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01.08.2018, 07:13

Смертник атаковал центр репатриации в Афганистане: есть жертвы

Смертник атаковал центр репатриации в Афганистане: есть жертвы - Фото
Фото: TOLO News

После подрыва заминированного автомобиля двое других боевиков устроили затяжной бой с полицией: оба уничтожены

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Вчера, 31 июля, в Джелалабаде и провинции Фарах в Афганистане 26 человек погибли в результате двух терактов. Об этом сообщает агентство AP.

Боевики атаковали правительственное здание в Джелалабаде, убив 16 человек. Смертник на заминированном авто взорвался около центра репатриации, после чего двое террористов устроили с полицией шестичасовую перестрелку. По данным очевидцев, среди жертв - женщина, дети и полицейский.

Двух боевиков застрелили сотрудники сил безопасности.

Кроме того, при подрыве фугаса на дороге в провинции Фарах погибли еще 11 человек. Автобус с людьми следовал в Кабул их провинции Герат.

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По меньшей мере 31 мирный житель получил ранения в этих атаках.

 Пока никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаки.

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Теги: взрыв, жертвы, афганистан, теракт, терроризм, джелалабад, нангархар
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