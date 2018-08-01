Смертник атаковал центр репатриации в Афганистане: есть жертвы

Вчера, 31 июля, в Джелалабаде и провинции Фарах в Афганистане 26 человек погибли в результате двух терактов. Об этом сообщает агентство AP.
Боевики атаковали правительственное здание в Джелалабаде, убив 16 человек. Смертник на заминированном авто взорвался около центра репатриации, после чего двое террористов устроили с полицией шестичасовую перестрелку. По данным очевидцев, среди жертв - женщина, дети и полицейский.
Двух боевиков застрелили сотрудники сил безопасности.
Кроме того, при подрыве фугаса на дороге в провинции Фарах погибли еще 11 человек. Автобус с людьми следовал в Кабул их провинции Герат.
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По меньшей мере 31 мирный житель получил ранения в этих атаках.
Пока никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаки.