США и Турция согласовали план действий по северу Сирии

Скриншот видео

commenthover

Представители Анкары и Вашингтона согласовали дорожную карту по выводу курдов из города Манбидж

Реклама

Реклама

Военные США и Турции согласовали план по выводу курдских сил из города Манбидж в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Стороны решили представить этот план лидерам США и Турции для дальнейших обсуждений.

Переговоры прошли в штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте.

Сирийский город Манбидж остается предметом споров между США и Турцией. В феврале этого года Анкара предлагала Вашингтону разместить совместный военный контингент в Сирии, но для этого курдские Отряды народной самообороны должны покинуть город Манбидж.

Читайте также: Сирийские курды и армия Асада будут вместе противостоять Турции

США не выполнили данное Турции обещание, что курдские силы покинут Манбидж, когда он будет освобожден от экстремистов.