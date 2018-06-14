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14.06.2018, 11:35

США и Турция согласовали план действий по северу Сирии

США и Турция согласовали план действий по северу Сирии - Фото
Скриншот видео

Представители Анкары и Вашингтона согласовали дорожную карту по выводу курдов из города Манбидж

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Военные США и Турции согласовали план по выводу курдских сил из города Манбидж в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Стороны решили представить этот план лидерам США и Турции для дальнейших обсуждений. 

Переговоры прошли в штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте. 

Сирийский город Манбидж остается предметом споров между США и Турцией. В феврале этого года Анкара предлагала Вашингтону разместить совместный военный контингент в Сирии, но для этого курдские Отряды народной самообороны должны покинуть город Манбидж.

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США не выполнили данное Турции обещание, что курдские силы покинут Манбидж, когда он будет освобожден от экстремистов.

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Теги: США, Сирия, Турция, Манбидж, курдские силы
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