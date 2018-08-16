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16.08.2018, 10:59

Теракт в Стокгольме: Швеция выдворяет украинку, потерявшую ногу

Теракт в Стокгольме: Швеция выдворяет украинку, потерявшую ногу - Фото
Фото: gettyimages.com

У 38-летней женщины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию

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В Швеции сотрудники миграционной службы отказали в продлении вида на жительство 38-летней украинке, которой удалось выжить во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, но она потеряла ногу. Об этом сообщает Aftonbladet.

По данным миграционной службы, женщине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине, а о своем решении о выдворении, чиновники заявили, что оно не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

У украинки и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию.

Она намерена обжаловать решение миграционной службы. При этом апелляция может занять несколько месяцев.

В день теракта женщина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов. В течение трех недель медики сделали ей несколько операций, но не смогли спасти правую ногу. Тогда ее посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого женщина больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма в здание торгового центра въехал грузовик, сбив группу людей. Четыре человека погибли и 15 пострадали. Полиция задержала двоих подозреваемых.

11 апреля главный подозреваемый Рахмат Акилов признался в совершении теракта.

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Теги: теракт, швеция, миграционная служба, депортация, украинка
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