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07.06.2018, 21:16

Трамп: К встрече с Ким Чен Ыном все готово

Трамп: К встрече с Ким Чен Ыном все готово - Фото
трамп-руки

Президент США считает, что это будет "очень плодотворная" встреча

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Президент США Дональд Трамп заявил, что к проведению его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня все готово. Об этом она сказал журналистам перед переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне, передает Reuters.

«Похоже, встреча подготовлена. Темы могут измениться. Ты никогда не знаешь, как все пойдет", - сказал Трамп.

Абэ выразил надежду, что саммит станет трансформационным моментом для Северо-Восточной Азии.

Трамп в свою очередь заявил, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия, и что Соединенные Штаты могут при необходимости расширить санкции.

«Я думаю, это будет очень плодотворная встреча, - отметил президент США.

The Washington Post писал, что корейский лидер в ходе переговоров дал понять, что рассчитывает, что США оплатят его пребывание в Сингапуре. Белый дом якобы пытался найти незаметный способ это сделать и вел переговоры с Сингапуром, чтобы тот оплатил счета лидера Северной Кореи и его делегации.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, встреча, сингапур, синдзо абэ
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