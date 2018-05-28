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28.05.2018, 03:41

Трамп подтвердил прибытие в Северную Корею делегации США

Трамп подтвердил прибытие в Северную Корею делегации США - Фото
Фото: Getty Images

Трамп отметил, что они с Ким Чен Ыном согласны, что у Северной Кореи есть блестящий потенциал

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Делегация США прибыла в Северную Корею для подготовки встречи президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщил Трамп в Twitter.

"Я искренне верю, что у Северной Кореи блестящий потенциал и однажды это будет великая экономически и финансово страна. Ким Чен Ын со мной в этом согласен. Это случится!" - написал президент США.

Американские СМИ сообщали, что американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сон Ким, который ранее уже ранее занимался переговорами с Пхеньяном о ядерном разоружении.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем. 

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Теги: делегация США, дональд трамп, ким чен ын, северная корея, саммит
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