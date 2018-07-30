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30.07.2018, 09:21

Трамп приказал защитить США от влияния РФ на выборы - Линдси Грэм

Трамп приказал защитить США от влияния РФ на выборы - Линдси Грэм - Фото
Линдси Грэм (фото - www.slate.com)

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, нынешние санкции не работают, поскольку РФ "все еще пытается вмешаться в наши выборы"

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Американский сенатор от Республиканской партии и член комитета по иностранным делам Линдси Грэм заявил, что госсекретарь США Майк Помпео и члены Сената работают над новым законопроектом об ограничительных мерах против России. Об этом политик сказал интервью телеканалу Fox News.

При этом он отметил, что действующие санкции не оказываю нужного эффекта, поскольку Россия "все еще пытается вмешаться в наши выборы".

По словам Грэма, президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении Кремля, чем его предшественник Барак Обама.

Грэм рассказал, что Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности США и потребовал укрепить американскую избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

"Госсекретарь Помпео сказал сенатору Менендесу, что будет работать со мной и другими группами (законодателей - ред.), чтобы выдвинуть новые санкции против России", - резюмировал Грэм, добавив, что и сам представит предложения по санкциям.

24 июля комитет по иностранным делам США сообщил, что сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес объявили, что вскоре представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

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Теги: Майк Помпео, дональд трамп, линдси грэм
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