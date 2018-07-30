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30.07.2018, 18:26

Трамп задумал отменить розыгрыш Green Card в лотерею

Трамп задумал отменить розыгрыш Green Card в лотерею - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США, считает необходимым избавление от "цепной миграции"

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Президент США Дональд Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Об этом он написал в Twitter.

Трамп считает необходимым избавление от "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

26 июня в США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец "жестокой и незаконной практике" принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе.

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Теги: гринкард, дональд трамп, миграция, Green Card
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