Трамп задумал отменить розыгрыш Green Card в лотерею

Президент США Дональд Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Об этом он написал в Twitter.
Трамп считает необходимым избавление от "цепной миграции".
"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.
Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.
26 июня в США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец "жестокой и незаконной практике" принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе.