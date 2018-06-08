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08.06.2018, 22:16

Туск против превращения G7 в G8 за счет РФ

Туск против превращения G7 в G8 за счет РФ - Фото
Дональд Туск Фото: Flickr/© European Union 2017 - Eu Parliament

По мнению Туска Россия значительно меньше заинтересована в этом формате, чем другие партнеры

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Европа выступает против идеи возвращения Российской Федерации в состав G7. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Укринформ.

"Звучит много спекуляций на тему G6+1, G7-1 или G7+1. Давайте оставим G7 такой, какая она есть. Семь - это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре", - сказал Туск.

Он добавил, что Россия значительно меньше заинтересована в этом формате, чем другие страны-партнеры.

Также Туск прокомментировал утреннюю встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддерживает идею возвращения РФ в G7.

"Я убежден, что на саммите G7 мы займем единую европейскую позицию относительно всех вопросов, в том числе России. Речь идет об общей совместной линии, а не деталях", - уточнил президент Европейского Совета.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".

Во Франции назвали "непоследовательным" предложение Трампа вернуть Россию в G8. В Канаде заявили, что продолжают придерживаться позиции, что возвращение РФ в Большую восьмерку возможно только после деоккупации Крыма.

После аннексии украинского Крыма в 2014 году Россию исключили из G8, которая, в результате, превратилась в G7.

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Теги: большая семерка, большая восьмерка, дональд туск
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