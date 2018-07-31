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31.07.2018, 10:48

В армии страны-агрессора РФ появилось новое подразделение

В армии страны-агрессора РФ появилось новое подразделение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным росСМИ, создание политуправления обосновывалось глобальной необходимостью усилить "военно-патриотическое воспитание"

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В вооруженных силах РФ создали главное военно-политическое управление. Соответствующий указ президента России Владимира Путина  был опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно другому указу, начальником нового управления назначен генерал-полковник, экс-командующий западным военным округом  Андрей Картаполов.

По информации российского Коммерсанта, сегодня Картаполов будет представлен в новой должности своим подчиненным.

"Создание этого подразделения обосновывается необходимостью усиления "военно-патриотического воспитания", поэтому новый заместитель министра будет заниматься и движением "Юнармия". Новым командующим ЗВО, как стало известно, станет генерал-полковник Александр Журавлев, завершающий сокращение группировки российских войск в Сирии", - отмечается в сообщении.

2 июля 2018 года Путин присвоил трем частям армии государства-агрессора названия украинских городов – Львова, Нежина и Житомира

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Теги: владимир путин, армия рф, военно-политическое управление
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