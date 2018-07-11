У экс-депутата Госдумы РФ отобрали замок в Германии - фото

Фото: schloss-reinhardsbrunn.de

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Власти ФРГ впервые конфискуют купленный за "сомнительные сибирские деньги" исторический замок, чтобы спасти его от разрушения

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У семьи бизнесмена из Сибири и экс-депутата Госдумы РФ Анатолия Острягина власти ФРГ конфисковали исторический замок Райнхардсбрунн в немецком Тюрингии, чтобы спасти его от разрушения. Такое решение приняло Земельное административное ведомство, передает Deutsche Welle.

"Я очень рад этому решению. Оно показало, что выбранный нами путь вернуть в собственность земли замка и парк себя оправдал", - заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

Он отметил, что теперь "времена упадка и экстренных мероприятий ведомств по охране памятников останутся позади".

Также сказано, что правительство ходатайствовало о национализации замка уже полтора года.

Издание сообщает, что что судьбой памятника архитектуры российские собственники не интересовались с тех пор, как купили его в конце 2008 года, и он был на грани разрушения.

Сообщается, что Райнхардсбрунн Острягины приобрели за 12 миллионов евро, переведенные со счетов офшорной компании из Белиза.

В сообщении говорится, что после покупки собственники провели "ряд сомнительных операций", из-за чего замок оказался под залогом с многомиллионными долгами. Это привлекло внимание правоохранительных органов.

В бюджет на 2018-2019 годы правительство Тюрингии уже заложило 1,9 миллиона евро на начало восстановительных работ в замке.

Фото: schloss-reinhardsbrunn.de