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13.08.2018, 20:48

Ученые обнаружили новый метод поиска темной материи

Ученые обнаружили новый метод поиска темной материи - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Специалисты устанавливают наличие темной материи по свечению между галактиками

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Ученые проанализировали свечение между галактиками и открыли новый способ обнаружения темной материи. Соответствующее исследование опубликовали в архиве препринтов arXiv.org.

Исследователи считают, что слабое свечение между галактиками - внутрикластерный свет, может указывать на наличие темной материи. Специалисты предполагают, что темная материя присутствует в большинстве галактик, однако ее сложно обнаружить и изучить.

Темная материя влияет на скорость движения тел. Когда одна галактика поглощает другую, ее разрывает на части и звезды разбрасывает по пространству. Именно подвергшиеся поглощению звезды излучают внутрикластерный свет. Остаточное сияние косвенно указывает на присутствие темной материи, считают специалисты.

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Ученые провели ряд исследований при помощи космического телескопа "Хаббл" и обнаружили, что распределение свечения соответствует распределению массы темной материи. Специалисты надеются усовершенствовать технологию и в скором времени обнаружить новые свойства темном материи и других неопознанных частиц.

12 августа NASA запустила исследовательский корабль к Солнцу. Для изучения короны Солнца зонд Рarker Solar Probe сблизится с ней на расстояние всего 6,2 приблизится к нему ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект.

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Теги: космос, ученые, звезды, темная материя, галактики, свечение
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