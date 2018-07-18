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18.07.2018, 10:56

Ученые раскопали 8 миллионов мумий собак в Египте

Ученые раскопали 8 миллионов мумий собак в Египте - Фото
Фото: unsplash.com

Животных приносили в жертву древнеегипетским богам или продавали на местном рынке

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В Египте ученые раскопали около 8 миллионов мумий собак, шакалов, лис, кошек, мангустов и соколов. Захоронение обнаружили под храмом бога смерти Анубиса в Саккаре, сообщает znaj.ua.

Британские ученые нашли древнеегипетские катакомбы, построенные около 2500 лет назад — в IV веке до н.э. Археологи изучили весь некрополь и насчитали около 8 миллионов мумий взрослых собак и щенков без каких-либо признаков насильственной смерти. Ученые предполагают, что животных специально разводили и использовали для проведения обрядов и ритуалов. Жители Древнего Египта поклонялись различным богам и постоянно приносили им в жертву животных.

"Они, вероятно, не были убиты физически, мы не имеем свидетельств о сломанных шеях, которые находим в кошачьих захоронениях", — сообщил руководитель исследования, профессор археологии в Кардиффского университета Пол Николсон.

В свою очередь археолог Айдан Додсон из Университета Бристоля в Великобритании предположил, что обнаруженный некрополь ранее был одним из торговых центров.

Ранее ученые обнаружили старейшие фигуративные татуировки на коже двух египетских мумий 5000-летней давности. Инфракрасное сканирование подтвердило, что темные пятна на руке являются изображением двух рогатых животных. 

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Теги: некрополь, собаки, мумия
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