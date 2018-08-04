Угроза обострения в Косово: президент Сербии созвал совещание

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Спецслужбы Сербии получили информацию, что силы Косово якобы планируют при поддержке США вторгнуться на север

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Президент Сербии Александар Вучич созвал Совет национальной безопасности для обсуждения угрозы обострения ситуации в отношениях с Косово. Об этом сообщает Европейская правда.

Спецслужбы Сербии получили из Москвы информацию, что силы безопасности Косово при поддержке США якобы планируют тайное вторжение на север Косово, чтобы утвердить "суверенитет" Косово на всей территории.

Вучич направил жителям Косово и Метохии письмо в котром предупредил, что пока он на посту президента Сербия "не позволит насилие над сербами и их святынями".

""Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - подчеркнул Вучич.

Миротворцы ООН развернули на севере Косово регулярные учения.

Как сообщали СМИ, на встрече в Хельсинки главы США и России якобы договорились о возможном разделе непризнанного Косово. Администрация президента США согласилась, что Косово должно предоставить территорию, северные регионы, Сербии в обмен на признание.