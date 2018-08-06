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06.08.2018, 15:07

Умер самый титулованный в мире повар Жоэль Робюшон

Умер самый титулованный в мире повар Жоэль Робюшон - Фото
Жоэль Робюшон (фото - vegas.eater.com)

Рестораны французского повара Жоэля Робюшона получили рекордное количество звезд Мишлена

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На 74-м году жизни умер самый титулованный в мире повар Жоэль Робюшон. Об этом сообщает The Guardian.

Француз скончался в Швейцарии, у него был рак. 

Заведения, которые возглавлял Робюшон, получили в сумме 32 мишленовские звезды. Известный ресторанный справочник Gault&Millau в 1990 году назвал его шеф-поваром века. 

Жоэль Робюшон работал на кухне с 15 лет и уже в 28 стал шеф-поваром. В 1981 году он открыл свой первый ресторан и спустя три года получил первую награду - три звезды Мишлена. Среди учеников Робюшона - известный повар Гордон Рамзи. 

В январе этого года во Франции скончался легендарный французский шеф-повар Поль Бокюз. 

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Теги: умер, Жоэль Робюшон, повар
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