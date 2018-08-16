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16.08.2018, 07:59

В аэропорту Будапешта закрыли терминал из-за контейнера из России

В аэропорту Будапешта закрыли терминал из-за контейнера из России - Фото
Фото: dailynewshungary.com

На борту самолета перевозили заказанный венгерской компанией иридий и контейнер перегрелся

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Вечером в среду, 15 августа, терминал аэропорта в Будапеште закрыли из-за перегрева контейнера с изотопом, который заказали в России. Об этом сообщает Reuters

Терминал закрыли, чтобы быстро на месте провести расследование. Опасный материал не попал в окружающую среду. Пассажиры и экипаж самолета, в котором перевозили контейнер, не пострадали. 

По информации венгерского информагентства MTI, на борту самолета доставляли иридиум из российского города Димитровград. Его заказала венгерская компания, в которой заявили, что нагрев контейнера с изотопом при транспортировке - нормальная ситуация. 

7 августа из аэропорта Франкфурта-на-Майне эвакуировали людей, отменили около 50 рейсов - кто-то якобы прошел мимо линии контроля в посадочную зону и исчез там. 

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Теги: Россия, аэропорт, контейнер, будапешт, изотоп
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