В аэропорту Будапешта закрыли терминал из-за контейнера из России

Фото: dailynewshungary.com

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На борту самолета перевозили заказанный венгерской компанией иридий и контейнер перегрелся

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Вечером в среду, 15 августа, терминал аэропорта в Будапеште закрыли из-за перегрева контейнера с изотопом, который заказали в России. Об этом сообщает Reuters.

Терминал закрыли, чтобы быстро на месте провести расследование. Опасный материал не попал в окружающую среду. Пассажиры и экипаж самолета, в котором перевозили контейнер, не пострадали.

По информации венгерского информагентства MTI, на борту самолета доставляли иридиум из российского города Димитровград. Его заказала венгерская компания, в которой заявили, что нагрев контейнера с изотопом при транспортировке - нормальная ситуация.

7 августа из аэропорта Франкфурта-на-Майне эвакуировали людей, отменили около 50 рейсов - кто-то якобы прошел мимо линии контроля в посадочную зону и исчез там.