В Алжире заблокировали интернет на время проведения экзаменов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Выпускникам школ закрыли доступ в Facebook с 20 по 25 июня 2018 года

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В Алжире заблокировали доступ к интернету на время проведения выпускных экзаменов в школе. Об этом сообщает Би-би-си.

Выпускные экзамены проходят с 20 по 25 июня 2018 года.

Власти приняли решение об отключении интернета за час до начала экзамена и блокировке доступ во время процесса, чтобы избежать списывания и утечки данных.

Министр образования Нурия Бенгабрит отметила, что на время экзаменационного периода заблокировали также доступ в Facebook.

Все электронные устройства с доступом в сеть запретили в двух тысячах экзаменационных залов. Перед входом установили металлические детекторы, а на месте проведения экзаменов – камеры видеонаблюдения.

В стране более 700 тыс школьников будут сдавать экзамены.

В 2016 году до начала экзаменов в сеть попали вопросы тестов. После этого власти потребовали от интернет-провайдеров прекратить доступ к социальным сетям и другим сайтам.

В России с 1 ноября 2018 года вступил в силу закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы.