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05.08.2018, 15:23

В Альпах разбился самолет: погибли 20 человек - СМИ

В Альпах разбился самолет: погибли 20 человек - СМИ - Фото
Фото: скриншот видео

Причину аварии устанавливает следствие

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В Альпах разбился небольшой самолет, по предварительной информации 20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы. Об этом сообщает Reuters.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях заблокировали

По данным полиции, разбитый JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, он летел из Локарно, неподалеку южной границы Швейцарии, на базу авиакомпании в Дюбендорфе.

Компания пока приостановила полеты. Авиакатастрофа произошла всего через несколько часов после того, как в Альпах разбился небольшой самолет с четырьмя членами одной семьи, все погибли.

Местные СМИ сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился полностью и никто не выжил.

По данным СМИ, все места в самолете были забронированы. Причину аварии устанавливает следствие.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы самолетами Junkers Ju-52. Эти самолеты были построены в середине прошлого века и выведены из эксплуатации военно-воздушными силами Швейцарии.

4 августа 2018 года в России в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек.

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Теги: погибшие, самолет, Альпы
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