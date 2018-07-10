Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 10:10

В Австралии в ловушку заплыл неуловимый крокодил-монстр: видео

В Австралии в ловушку заплыл неуловимый крокодил-монстр: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Гребнистый крокодил - самый большой наземный или прибрежный хищник на планете

Реклама
Реклама

Огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку. Об этом сообщил местный ресурс Hawkesbury Gazette.

В Отделе по вопросам дикой природы Северных территорий Австралии заявили, что эта особь - крупнейший крокодил, когда-либо пойманный в реке Кэтрин.

Его длина - 4,71 метра, а возраст, по оценке биологов, около 60 лет. Этого (так считают местные жители) крокодила впервые заметили в 2010 году.

Чтобы местные не переживали из-за соседства с таким монстром, его увезли на крокодиловую ферму, где животное выпустят.

Тем не менее, это не самый крупный экземпляр из выловленных. Самцы вида могут достигать 7 м длины при весе до двух тонн. Это единственные крокодилы, которые регулярно вырастают более 5 метров в длину.

Смотрите также: Маленький крокодил боялся перейти дорогу: помогли девушки - видео

Рейнджеры упомянутого выше ведомства каждый год отлавливает до 250 "проблемных" крокодилов. В среднем двое людей ежегодно гибнет в Австралии от нападений крокодилов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Австралия, природа, крокодил, монстр, животное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спасение детей из затопленной пещеры Таиланда: что нового на утро
Мир Спасение детей из затопленной пещеры Таиланда: что нового на утро
Наводнение в Японии: подборка ужасающих фото и видео
Мир Наводнение в Японии: подборка ужасающих фото и видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 