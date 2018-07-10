В Австралии в ловушку заплыл неуловимый крокодил-монстр: видео

Скриншот из видеозаписи

commenthover

Гребнистый крокодил - самый большой наземный или прибрежный хищник на планете

Реклама

Реклама

Огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку. Об этом сообщил местный ресурс Hawkesbury Gazette.

В Отделе по вопросам дикой природы Северных территорий Австралии заявили, что эта особь - крупнейший крокодил, когда-либо пойманный в реке Кэтрин.

Его длина - 4,71 метра, а возраст, по оценке биологов, около 60 лет. Этого (так считают местные жители) крокодила впервые заметили в 2010 году.

Чтобы местные не переживали из-за соседства с таким монстром, его увезли на крокодиловую ферму, где животное выпустят.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr — Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 липня 2018 р.

Тем не менее, это не самый крупный экземпляр из выловленных. Самцы вида могут достигать 7 м длины при весе до двух тонн. Это единственные крокодилы, которые регулярно вырастают более 5 метров в длину.

Смотрите также: Маленький крокодил боялся перейти дорогу: помогли девушки - видео

Рейнджеры упомянутого выше ведомства каждый год отлавливает до 250 "проблемных" крокодилов. В среднем двое людей ежегодно гибнет в Австралии от нападений крокодилов.