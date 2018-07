В Австралии в ловушку заплыл неуловимый крокодил-монстр: видео

Скриншот из видеозаписи

Огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку. Об этом сообщил местный ресурс Hawkesbury Gazette.

В Отделе по вопросам дикой природы Северных территорий Австралии заявили, что эта особь - крупнейший крокодил, когда-либо пойманный в реке Кэтрин.

Его длина - 4,71 метра, а возраст, по оценке биологов, около 60 лет. Этого (так считают местные жители) крокодила впервые заметили в 2010 году.

Чтобы местные не переживали из-за соседства с таким монстром, его увезли на крокодиловую ферму, где животное выпустят.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr