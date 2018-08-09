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09.08.2018, 15:37

В Беларуси задержали главреда новостного агентства

В Беларуси задержали главреда новостного агентства - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали по делу о якобы неправомерном доступе к подписке государственного агентства Белта

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В Беларуси задержана главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации следственного комитета, с Левшиной проводятся следственные действия по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

Ранее по этому делу были задержаны корреспондент DW Павлюк Быковский и журналист Алексей Жуков.

Следователи также сообщили об участии в следственных действиях должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", портала недвижимости Realt и интернет-телевидения "АйТиВи".

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Ранее белорусская полиция задержала журналистов сайта TUT.BY Дмитрия Бобрика, Ульяну Бабаед и Анну Ермачонок, а также журналиста издания БелаПАН Андрея Середу.

7 августа в офисы редакций tut.by и БелаПАН пришли с обысками. Портал tut.by якобы обвиняют в "неправомерном использовании платной подписки"госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю.

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Теги: беларусь, сми, задержания
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