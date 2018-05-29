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29.05.2018, 12:49

В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и взял заложницу

В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и взял заложницу - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Жертвами нападения стали двое полицейских и один прохожий

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В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина сегодня застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники.

По предварительной информации, он взял в заложницы женщину, сотрудницу школы Атене Леони где Ваха.

Нападающего застрелили правоохранители.

Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3

— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 травня 2018 р.

По информации Reuters, в результате стрельбы погиб один прохожий. "Антитеррористический кризисный центр Бельгии следил за ситуацией",  - сказал министр внутренних дел Ян Джамбон. По его словам, было непонятно, что стало причиной инцидента.

13 мая 2018 года в результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены восемь человек.

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Теги: нападение, пистолет, бельгия
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