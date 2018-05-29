В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и взял заложницу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Жертвами нападения стали двое полицейских и один прохожий

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В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина сегодня застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники.

По предварительной информации, он взял в заложницы женщину, сотрудницу школы Атене Леони где Ваха.

Нападающего застрелили правоохранители.

По информации Reuters, в результате стрельбы погиб один прохожий. "Антитеррористический кризисный центр Бельгии следил за ситуацией", - сказал министр внутренних дел Ян Джамбон. По его словам, было непонятно, что стало причиной инцидента.

13 мая 2018 года в результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены восемь человек.