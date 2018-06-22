В Британии решили не вводить гендерно-нейтральные паспорта

Кристи Элан-Кейн (фото - twitter.com/ChristieElanCan)

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Х-паспорта предлагали ввести для людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу

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Ходатайство активистки Кристи Элан-Кейн о введении гендерно-нейтральных паспортов отклонено британским судом. Об этом сообщает SkyNews.

Элан-Кейн выступала за создание Х-паспортов для людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

По ее мнению, существующий формат удостоверения личности дискриминирует тех, кто видит себя вне гендерной системы, а отрицание существования является худший вид дискриминации.

Ее адвокат Кейт Галлафент в обращении в суд ссылалась на статью 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) - право на уважение частной жизни и право не подвергаться дискриминации по признаку пола или гендера.

Однако, суд отклонил заявление, а правительство отказалось ввести Х-паспорта, объяснив свое решение тем, что хотя такая политика и вступает в конфликт со статьей 8 ЕКПЧ, но она может быть оправдана из соображений безопасности.