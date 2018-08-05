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05.08.2018, 12:16

В Дании женщину впервые оштрафовали за ношение никаба

В Дании женщину впервые оштрафовали за ношение никаба - Фото
Фото: скриншот видео

Женщину полиция оштрафовала на $155

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В Дании оштрафовали первую женщину за ношение никаб. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

По данным СМИ, 28-летняя женщина привлекла внимание полиции, когда между ней и другой жещиной произошла перепалка торговом центре близ Копенгагена.

Она была одета в никаб. “Женщину оштрафовали на $155, когда она отказалась снять никаб - головной убор, который закрывает все лицо, но содержит маленький прорезь для глаз», - отмечается в сообщении.

В отчете полиции сказано, что в пятницу в ходе спора одна женщина пыталась снять головной убор с другой.

"Во время столкновения с нее сняли никаб, но когда мы прибыли на место, она надела его назад", - заявил представитель местной полиции.

Полиция посмотрела запись с камер наблюдения и убедилась, что вторая женщина действительно силой снимала никаб соперницы. Обеим женщинам предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

3 августа 2018 года в Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста относительно нового закона, который запрещает ходить в общественных местах в парандже.

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Теги: штраф, дания, никаб
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